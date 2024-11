Tempesta d’amore anticipazioni dal 2 al 6 dicembre 2024

Continuano sempre più interessanti le anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore. Che accadrà negli episodi da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2024? Eccoci pronti con le trame! Robert una giovane molto bella ma non la conosce. La donna lo stregherà, emanando un fascino indescrivibile. Saalfeld ritroverà la donna dei suoi sogni al Fürstenhof, si convincerà che un segno del destino gli sia giunto a momento giusto

Otto scompare dal Fürstenhof e Valentina è preoccupatissima per il giovane von Arnsberg

Valentina rimprovererà Noah per la sofferenza causata a Otto, già molto sofferente. Imani verrà attratta da Max. Gli stessi suoi sentimenti la sconvolgeranno al punto di respingerlo! Robert scoprirà di essere attratto che la donna da Nicole Alves.

Si tratta della nuova candidata alla direzione delle governanti del Fürstenho. Nicole è una vecchia conoscenza degli Schwarzbach, a loro molto legata. Noah, intanto sarà invasa dai sensi di colpa nei confronti di Otto. Schwarzbach troverà il ragazzino quasi assiderato davanti alla baita di Max…

Tempesta d’amore, Robert cerca di impedire la sua assunzione come governante del Fürstenhof di Nicole

Pensando che Nicole diventi una spia degli Schwarzbach, Robert cercherà di impedire che sia assunta, come governante del Fürstenhof. Alves medita di rinunciare al lavoro per evitare di dovere affrontare guai.

Greta ha paura per la sua relazione con Noah, Valentina aiuta Otto, in cerca di un lavoro affinché possa ripagare i suoi debiti. Vanessa e Carolin attendono impazienti il loro giorno del matrimonio. Max e Imani sono sempre più vicini.

Eleni aiuta Christoph ad attirare un importante giornalista

Valentina spinge Werner a concedere una chance ad Otto, gli offre un lavoro al Fürstenhof. Il vecchio Saalfeld accetterà, ma prima pretenderà di conoscere di persona il giovanotto. Leander osserverà geloso Eleni in un momento con Julian. La ragazza se ne accorgerà, allontanerà il fidanzato. Julian chiederà spiegazioni.

Vanessa e Carolin saranno costrette ad annullare le loro nozze, dopo un litigio con Max. Egli pentito, fitness trainer chiederà perdono alle due donne. Leander si cercherà di Daniela Müller, l’ex compagna di stanza di Vroni, nella speranza che possa scagionarlo.

Valentina aiuterà Otto a fare una buona impressione a Werner

Valentin darà in prestito al ragazzo un completo di Robert. Leander sospetterà che Alexandra possa aver corrotto anche la seconda testimone, ma poi scopre che sta sbagliando. Max non riuscirà a trovare appuntamenti disponibili in comune. E così organizzerà per le due donne delle nozze simboliche.

Robert, inizialmente sospettoso nei confronti di Otto, riuscirà ad avere una chance. Leander si preparerà ad incontrare Gesine, che lo scagionerà. Per strada, però, un incidente rovinerà ogni progetto.

Tempesta d’amore anticipazioni dal 2 al 6 dicembre 2024 avrà altro da proporci?