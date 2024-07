Temperature shock! La prossima settimana sarà terribile

Chi pensa che queste temperature siano terribili non ha ancora visto quelle della prossima settimana.

I flussi nord-africani saranno in aumento per via delle persistenza dell’anticiclone che farà la voce grossa almeno fino al 20 luglio.

Quello che spaventa, per la prossima settimana, oltre all’innalzamento delle temperature, è anche l’aumento del tasso di umidità, con aria irrespirabile sulle coste ed in pianura.

Le anomalie spaventose tra il 14 ed il 19 luglio lasciano pensare che per una settimana intera in pianura al meridione si supereranno tranquillamente i 40 gradi!

Chissà quando ne usciremo…