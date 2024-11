Temperature in calo nella prossima settimana: ecco dove

Gli esperti di 3BMeteo provano a metter chiarezza sul calo delle temperature atteso dalle prime ore del mattino di domani.

TEMPERATURE LUNEDÌ: il nord risulta ancora leggermente sopra media, in media il resto della Penisola. Zero termico in calo a 2400/2800m.

TEMPERATURE MARTEDÌ: diminuzione generalizzata con un rientro nella media anche delle regioni settentrionali. Il clima più freddo sarà in Valpadana. Zero termico in netto calo sulle Alpi fin sotto i 1800m, 2000m al Centro, 2400m al Sud.

TEMPERATURE MERCOLEDÌ: poche variazioni con massime che si mantengono ancora generalmente in linea col periodo. Zeri termici in rialzo al Centro.

TEMPERATURE GIOVEDÌ: rialzo termico al Centro Sud con valori sopra media sulle Isole e la fascia tirrenica, altrove valori ancora in linea col periodo. Zeri termici in rialzo

GIORNI SUCCESSIVI: le temperature restano su questi valori venerdì, nel weekend attesa una nuova diminuzione.