Il focus odierno è sulla spesa degli Enti locali per la telefonia fissa. In Puglia i telefoni sono ‘roventi’, e si attesta come la Regione più ‘spendacciona’ per quanto riguarda i costi di telefonia fissa. Le strutture della Regione governata da Michele Emiliano nel 2020 hanno speso 3 milioni 240 mila euro di telefonia fissa, a fronte degli 847.382 euro spesi nel 2019.