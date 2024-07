Tedesco: “Non vedo l’ora di fare gol al Miramare”

Il Manfredonia, quest’anno, ha un pacchetto offensivo invidiabile con Carbonaro, Calemme, Bonicelli, Scaringella e Tedesco.

Proprio quest’ultimo ha parlato a TeleSveva sulla stagione iniziata ieri.

“Manfredonia era la scelta giusta per me. Sono sicuro che faremo benissimo” ha detto ai microfoni della tv pugliese “Ogni domenica il mister avrà della scelte da fare, la competizione è sempre sana. Alla fine conta il bene del club, non vedo l’ora di fare gol al Miramare”.