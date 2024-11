Teatro Regio di Capitanata, la stagione per famiglie prende il via con ‘La leggenda della spada nella roccia’

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, primo appuntamento con il teatro per le famiglie insieme al gradito ritorno di MAG – Movimento Artistico Giovanile che direttamente dalla Capitale porterà a Foggia ‘La leggenda della spada nella roccia’ per la regia di Valeria Nardella. In scena Gloria Ubaldi, Paolo Cives, Francesco Frisoni, Edoardo Paris. Le coreografie sono di Paolo Cives, l’assistente alla regia è Riccardo Maggi, mentre musiche e canzoni sono di Antonio Cicognara, i costumi e le scenografie di Giulia Balbi. Produzione e organizzazione sono a cura di Fabio Vasco, mentre il fotografo di scena è Alessandro Forcelli. Lo spettacolo inizierà alle ore 17.30 (con ingresso alle ore 17). I biglietti si possono acquistare direttamente in teatro (preferendo la prenotazione telefonica) oppure utilizzando il circuito di prevendita on line di Vivaticket.

“La stagione del teatro famiglia è ormai un elemento fondamentale della nostra stagione da quasi 15 anni – spiega Carlo Bonfitto, presidente di ‘Enarchè aps’ – e anche quest’anno lo abbiamo affidato al MAG, ormai storici ospiti del Teatro Regio che si riconferma non solo come luogo esclusivo della Enarchè o del teatro popolare, ma è anche come luogo dedicato alla cultura in genere, al teatro per i giovani e i meno giovani, al teatro tradizionale e a quello per famiglie. Perché riteniamo che non ci sia niente di più bello che condividere con i propri cari un momento trascorso in teatro”.

‘La leggenda della spada nella roccia’ | La leggenda narra che Excalibur fosse una spada appartenuta all’ultimo imperatore dell’Impero Romano d’occidente Flavio Romolo Augusto e che finì incastonata in un’enorme roccia dalla quale chi fosse riuscito ad estrarla sarebbe diventato re di tutta l’Inghilterra. Sarà così che Semola, un aspirante scudiero timido e impacciato, con l’aiuto di Mago Merlino e del simpatico brontolone Anacleto riuscirà nell’impresa e diventerà il leggendario Re Artù. Non prima di aver sconfitto a suon di magie ed incantesimi la potente e stralunata Maga Magò, storica nemica di Merlino, in un combattimento senza tempo tra il bene ed il male, il passato ed il futuro. ‘La leggenda della spada nella roccia’ insegna come il potere possa essere ottenuto senza forza né violenza, ma anche solo con la purezza d’animo ed il coraggio, il tutto accompagnato da un pizzico di magia. Lo spettacolo dal ritmo frenetico ed incalzante regala al pubblico dei momenti esilaranti dove la magia e la leggenda si fondono per dar vita ad una fiaba che non smetterà mai di divertire.