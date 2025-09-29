Tastes of Monte Sant’Angelo – Sabato 4 ottobre 2025
Un viaggio tra i sapori più autentici di Monte Sant’Angelo, con un nome che suona internazionale ma un cuore fatto di tradizione.
Con soli 15 € ti aspettano 5 piatti unici e 2 calici di vino, firmati da chef, pizzaioli e artigiani del gusto del nostro territorio.
Il 4 ottobre Piazza Beneficenza (presso la Villa Comunale) si trasforma in un grande percorso enogastronomico: gusto, convivialità e musica fino a tarda notte.
Tastes from Monte Sant’Angelo. Si scrive in inglese, si mangia locale.
Ticket in prevendita presso i locali aderenti e in punti vendita selezionati a:
*Monte Sant’Angelo: Bar National · Byron Caffè · Forno Moretti · Prosciuttificio San Michele
*Manfredonia: Bar Gatta (Corso Manfredi)
*Foggia: Bar Momento (Piazza U. Giordano)
*San Giovanni Rotondo: Bar Villa (Piazza Europa)
Piazza Beneficenza (Villa Comunale) – Monte Sant’Angelo
Sabato 4 ottobre, dalle ore 20:00
Info Pro Loco Monte Sant’Angelo
0884 565520 · WhatsApp 371 6543606
mar–dom: 9.00-13.00 | 15.00-19.00