Tasso e Ritucci: “Ruoli assessorili affidati secondo una ferrea logica spartitoria”

Un intervento pieno di promesse e buone intenzioni, non ci aspettavamo nulla di diverso.

Il Sindaco doveva enfatizzare il suo ingresso ufficiale nell’assemblea comunale con un discorso di quel taglio.

Così come i consiglieri di maggioranza hanno dovuto dichiarare pieno sostegno e soddisfazione per le idee del primo cittadino e per come è stata composta la Giunta, dichiaratamente ‘politica’ – nonostante i proclami elettorali raccontassero di ‘alte competenze tecniche’ – con ruoli assessorili affidati secondo una ferrea logica ‘spartitoria’ degna del più rigido ‘Manuale Cencelli’, con buona pace della discontinuità dichiarata.

Per questo motivo abbiamo ritenuto di dover ufficializzare in Aula ciò che in Città una maggioranza debordante di cittadini pensa e dice in merito ai referenti che sono collegati ai vari assessori, che certamente NUOVI non sono.

Un legittimo copione rispettato, sia chiaro, in merito al quale siamo pronti a ricrederci pubblicamente, con tanto di scuse, qualora i nostri dubbi (legittimi anch’essi) vengano fugati.

Vedremo.

Solo che adesso bisogna passare alla fase realizzativa di quanto narrato dal sindaco la Marca.

Capire se il NOI più volte richiamato sarà un ‘noi’ di maggioranza o di tutto il consiglio;

– se l’intenzione di avvicinare i cittadini alle istituzioni – di certo non agevolata, come detto, dalle nomine assessorili ‘ratificate’- sia davvero perseguita con l’ascolto concreto delle esigenze più disparate (e disperate) della collettività, con relative soluzioni;

– se il Sindaco avrà davvero la forza (perché desideriamo pensare che la ‘voglia’ ci sia) di affrontare problematiche antiche, spinose e, finora, molto spesso irrisolte per valutazioni errate o interessate.

L’abbiamo più volte dichiarato, noi saremo oppositori propositivi, riflessivi e collaborativi (senza pretendere null’altro che soluzioni vantaggiose per la Città), ma altrettanto determinati a stigmatizzarne le azioni che riterremo inopportune.

Non tifiamo per il fallimento di questa Amministrazione, sarebbe il baratro per Manfredonia, ma pretendiamo di non essere ‘presi in giro’ e di avere la giusta considerazione richiamata dal primo cittadino. In passato abbiamo dimostrato di saper condurre con profitto un’opposizione dura e leale, sempre entrando nel merito dei temi.

Infine, in riferimento al recente pronunciamento, relativo al dossier Energas, con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello presentato dal Comune di Manfredonia, ed altre associazioni, contro il parere favorevole di Valutazione di Impatto ambientale, rilasciato dalla Regione Puglia al progetto di realizzazione del mega deposito europeo di Gas Gpl in Località Santo Spiriticchio, zona tutelata SIC-ZPS, sita nel Comune di Manfredonia, dal momento che in questa annosa vicenda il Comune può intervenire solo URBANISTICAMENTE, RIBADIAMO DECISAMENTE la necessità di cambio di destinazione d’uso della zona di Santo Spiriticchio, in modo che da ‘industriale’ torni ad essere ‘agricola’, impedendo, di fatto, tale insediamento.

E sarà quanto diremo nella prossima ‘conferenza dei capigruppo’, convocata per domani alle 17, presso il Comune di Manfredonia.

Buon lavoro a tutti noi.

Antonio Tasso – Massimiliano Ritucci