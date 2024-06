Tasso: “Costruire in tempi brevissimi una Giunta di qualità”

Ho atteso i tempi della carta stampata per uscire con dichiarazioni. Non ho voluto ‘bruciare’ quelle rilasciate al Quotidiano l’Attacco e, ovviamente, sono a disposizione delle testate giornalistiche che lo ritengano opportuno.

Pertanto, “Congratulazioni a Domenico la Marca, neo sindaco di Manfredonia” (peraltro, gliele avevo già fatte a scrutinio in corso ).

Si goda l’onore dei festeggiamenti da parte dei propri sostenitori, perché tra un po’ arriverà l’onere del ‘governo’ di una città drammaticamente devastata.

Essa non può aspettare oltre una guida politica che si assuma la responsabilità di scelte difficili.

Perciò, confido nell’amore per la collettività spesso dichiarato; le competenze più volte richiamate; la conoscenza delle criticità e delle falle amministrative che non dovrebbe mancare, per costituire, in tempi brevissimi, una ‘Giunta di qualità’ che dia seguito alla visione raccontata dal neo sindaco in campagna elettorale (della quale non ho capito molto, a parte il richiamo costante ad un vago futuro di amore, pace e condivisione, ma certamente è una mia carenza), che ci permetta di cominciare a lavorare prestissimo per il rilancio di Manfredonia.

La coalizione che mi ha sostenuto è riuscita ad eleggere tre consiglieri – oltre al sottoscritto, anche Gianluca Totaro (M5S) e Massimiliano Ritucci (AgiAMO).

Come dichiarato altre volte: Insieme, porteremo avanti un’opposizione ferrea nell’attività di verifica dell’azione amministrativa; inflessibile nel ricordare alla nuova amministrazione il proprio dovere e gli obblighi verso la collettività; decisa nel sostenere le ragioni dei cittadini e delle realtà produttive.



Al contempo, le nostre proposte non mancheranno (ne avremo tante, di diverso genere e, sempre, a favore della Città) e saremo vigorosi nel sostenerle, quanto risoluti nello stigmatizzare gli inadempimenti ed eventuale mancanza di attenzione.

SPERO SIA CHIARO UNA VOLTE PER TUTTE

Per l’analisi della mortificante affluenza dell’elettorato di Manfredonia – che ci pone agli ultimi posti in Italia – vi rimando alla lettura dell’intervista rilasciata a L’Attacco, pubblicata oggi.

Lo ha scritto Antonio Tasso su Facebook