Tari, Comune Manfredonia: “Falso dire che ci saranno rimborsi”

📍Negli ultimi giorni sono state diffuse pubblicamente dichiarazioni gravi e fuorvianti sulla TARI 2025. Si è parlato di rimborsi automatici per i cittadini e di presunte illegittimità nelle tariffe approvate.

Si tratta di affermazioni prive di qualsiasi fondamento normativo e tecnico, che rischiano solo di generare confusione, false aspettative e un ulteriore aggravio per lo svolgimento del servizio pubblico alla città.

Non esiste, ad oggi, alcun obbligo di rimborso da parte del Comune. Infatti le tariffe TARI 2025 sono state approvate regolarmente dal Consiglio comunale e costruite su un Piano Economico Finanziario validato dagli organismi competenti. Gli atti sono pubblici, consultabili da tutti, e rispettano pienamente la normativa vigente. Pertanto si ribadisce la correttezza delle tariffe TARI del 2025.

Questa Amministrazione ha rilevato per il biennio precedente alla nostra elezione, errori materiali nel calcolo della ripartizione tra la quota fissa e la quota variabile. Pertanto ha avviato tutte le azioni necessarie per correggere la situazione pregressa con trasparenza e senso di responsabilità. Lo abbiamo fatto senza creare allarmismi e senza illudere nessuno.

A differenza di chi oggi usa questa vicenda per farsi pubblicità, l’Amministrazione ha scelto fin dall’inizio la strada della verità, della correttezza e della prossimità ai cittadini. Abbiamo già comunicato che stiamo lavorando per valutare misure eque e concrete da applicare per i prossimi anni. Tutto sarà comunicato con la massima trasparenza.

Inoltre, per venire incontro alle famiglie con difficoltà economiche, nell’assestamento di bilancio approvato il 29 luglio, abbiamo previsto un contributo economico straordinario, destinato a sostenere chi si trova in maggiore difficoltà nell’affrontare la quotidianità.

È un segnale preciso: nessuno sarà lasciato solo. E l’Amministrazione ha ben chiaro come tenere insieme rispetto delle regole e giustizia sociale.

Quanto al bonus sociale del 25%, sarà applicato in automatico, non appena saranno ufficializzate le indicazioni che arriveranno dal Governo, e ne daremo notizia tempestivamente.

Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini a non lasciarsi ingannare da chi millanta soluzioni inesistenti, alimentando tensione e disinformazione.

Promettere rimborsi senza una base giuridica è scorretto e presentare moduli o istanze non previste dalle norme è illegittimo e non contribuisce allo svolgimento sereno del servizio pubblico.

L’Amministrazione è al fianco di chi ha dubbi, domande o difficoltà. Lo è sempre stata. E continuerà ad esserlo.

Il nostro impegno è garantire un sistema fiscale più giusto e comprensibile per tutti, non alimentare scontri o propaganda.

Il rispetto per i cittadini passa anche dal rispetto per la verità.

Sta a chi esercita un ruolo pubblico prendersi la responsabilità di dire le cose come stanno, spiegandole nel modo più semplice possibile a garanzia della cittadinanza