Taranto, prometteva giri in moto ai ragazzini e poi abusava di loro: arrestato 56enne

L’uomo, attraverso il pretesto del giro in moto, abusava di numerosi bambini: a dare l’allarme sarebbe stata la mamma di uno dei ragazzini, tutti con età inferiore ai 14 anni; notando comportamenti strani da parte del figlio, è riuscita a scoprire la verità.

La stessa donna, inoltre, ha rivelato che il 56enne era lo zio di un amichetto di suo figlio, non prima di aver letto numerose chat nelle quali l’uomo prometteva gite al mare e cene.

Il ragazzo ha raccontato di aver subito diversi abusi sessuali e di esser stato anche filmato durante quei momenti sconcertanti: nell’episodio più grave, l’uomo avrebbe portato l’adolescente al mare e tentato di affogarlo una volta che quest’ultimo aveva rifiutato di sottostare ai suoi desideri.

Lo stesso uomo, si era inoltre trasferito in un paesino lontano per sfuggire all’ira delle famiglie delle vittime, ma non è sfuggito alla polizia che, oltre ad arrestarlo, ha perquisito l’abitazione per ricercare del possibile materiale pornografico.