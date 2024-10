Tale e Quale Show: Verdiana trionfa nella puntata dell’11 ottobre

Verdiana Zangaro ha trionfato nella puntata di “Tale e Quale Show 2024” andata in onda venerdì 11 ottobre, grazie alla sua straordinaria interpretazione di Antonella Ruggiero. La sua performance sulle note di “Ti sento” ha incantato non solo i giudici, ma anche i concorrenti e Geppi Cucciari, ospite speciale della serata come “giurata per una sera”. Anche Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio hanno elogiato Verdiana. In particolare, il cantautore si è interrogato su come il suo enorme talento non sia stato accompagnato da una carriera altrettanto brillante.

Tale e Quale Show: bene anche Kelly Joyce

Dopo la vittoria di Verdiana, un’altra esibizione degna di nota è stata quella di Kelly Joyce, che ha portato sul palco tutta l’energia di Tina Turner con una travolgente interpretazione di “Proud Mary”. Kelly ha saputo conquistare il pubblico e i giudici con la sua grinta e presenza scenica. Al terzo posto della classifica si è piazzato Simone Annichiarico, che dopo aver interpretato Franco Califano e Renato Zero nelle puntate precedenti, ha vestito i panni di Mick Jagger, il leggendario frontman dei Rolling Stones, con il brano “Start Me Up”. Infine, Feisal Bonciani ha fatto scatenare il pubblico con la sua versione di “Start me up”.

Malgioglio finge di abbandonare lo show

Nell’ultima puntata di Tale e Quale Show si è verificato anche un momento particolarmente acceso tra Cristiano Malgioglio e Kelly Joyce, che ha presentato la sua imitazione di Tina Turner. Dopo aver visto la performance, Malgioglio ha dichiarato con una nota di disappunto: “Io l’ho conosciuta Tina Turner”. In seguito a questo aneddoto, i suoi colleghi di giuria hanno reagito in maniera ironica. Questo ha fatto perdere la pazienza a Malgioglio , che si è alzato fingendo di voler abbandonare il programma.

L’intervento di Carlo Conti

A quel punto, il conduttore Carlo Conti è stato costretto a intervenire per riportare l’ordine nello studio. Col suo garbo e la sua simpatia proverbiali, ha cercato di raffreddare gli animi con una battuta: “Altro che 50, sono 70 anni!”. Le parole di Conti hanno strappato un sorriso a Cristiano Malgioglio e, fortunatamente, tutto è tornato alla normalità.