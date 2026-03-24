Super Karaoke, ospiti e quando va in onda il nuovo show di Michelle Hunziker su Canale 5

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Il grande intrattenimento torna in piazza con Super Karaoke, il nuovo show di Canale 5 guidato da Michelle Hunziker, che riporta in tv uno dei format più amati degli anni Novanta in una veste completamente rinnovata.

Le due serate evento, registrate nella suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, promettono musica, divertimento e un’atmosfera da festa popolare che richiama la tradizione del karaoke di piazza, ma con un tocco moderno e una conduzione energica.

Il pubblico potrà assistere a performance improvvisate, duetti inattesi e momenti di spettacolo che uniscono nostalgia e freschezza.

Ma chi salirà sul palco? Come funziona il nuovo Super Karaoke? E cosa rende questo ritorno così atteso?

Gli ospiti di Super Karaoke: otto grandi nomi della musica italiana accanto a Michelle Hunziker

Il cuore del programma è la musica, e per questo Super Karaoke ha scelto di affiancare a Michelle Hunziker un gruppo di artisti capaci di rappresentare generi, epoche e stili diversi.

Nel corso delle due serate si alterneranno:

Noemi

Albano

Raf

Spagna

Anna Tatangelo

Francesco Renga

Sal Da Vinci

Serena Brancale

Ognuno di loro porterà sul palco la propria personalità, reinterpretando brani iconici e accompagnando il pubblico in un viaggio musicale che attraversa decenni di successi italiani.

La presenza di artisti così diversi tra loro permette allo show di parlare a generazioni differenti, creando un ponte tra chi ricorda il karaoke originale e chi lo scopre per la prima volta.

Michelle Hunziker, con la sua energia contagiosa, farà da collante tra le esibizioni, coinvolgendo gli ospiti in giochi, improvvisazioni e momenti di leggerezza che da sempre caratterizzano il suo stile televisivo.

Il risultato è un programma che punta a essere allo stesso tempo spettacolare e spontaneo, proprio come il karaoke dovrebbe essere.

Come funziona Super Karaoke: tra tradizione e rinnovamento

Il nuovo Super Karaoke riprende l’anima del format originale, quello che negli anni Novanta trasformò Fiorello in un fenomeno nazionale, ma lo rilegge con un linguaggio più attuale.

Il meccanismo resta semplice e immediato: una piazza, un palco, un microfono e la voglia di cantare. La differenza sta nella cornice, più ricca e strutturata, che alterna momenti di spettacolo a esibizioni spontanee.

Il pubblico in piazza diventa protagonista, proprio come accadeva trent’anni fa, ma questa volta può contare sulla presenza di grandi artisti che si prestano al gioco, duettano con i fan e si mettono in discussione con ironia.

Il programma mantiene quindi la sua natura popolare, ma la arricchisce con elementi da show televisivo contemporaneo: luci, scenografie, interazioni social e una conduzione che punta a valorizzare ogni momento.

Il riferimento al karaoke di Fiorello è inevitabile, e lo stesso showman ha commentato il ritorno del format con la sua consueta ironia.

Durante il suo programma radiofonico ha scherzato sul fatto che “chiunque tocchi quel programma dopo di me muore”, una battuta che ha fatto sorridere i fan e che si è trasformata in una sorta di benedizione quando Fiorello ha chiamato in diretta Michelle Hunziker per augurarle buona fortuna.

Un gesto affettuoso che ha dato al nuovo Super Karaoke un passaggio di testimone simbolico, “nel nome del sacro codino”, come ha detto lui stesso.

Quando va in onda Super Karaoke e come seguirlo

Le due puntate speciali di Super Karaoke saranno registrate giovedì 26 marzo 2026 e venerdì 27 marzo 2026 a Ferrara, trasformando la piazza in un grande palcoscenico a cielo aperto, proprio come accadeva nel format originale.

Il pubblico potrà seguire lo show su Canale 5 prossimamente ma anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove saranno disponibili le puntate e i momenti più divertenti.

Super Karaoke si prepara così a riportare in tv lo spirito della festa di piazza, con un mix di musica, spontaneità e nostalgia che promette di conquistare gli spettatori di tutte le età.





