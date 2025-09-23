Suor Maria Francesca da Monte Sant’Angelo è la monaca carmelitana più longeva d’Italia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA MONACA CARMELITANA PIÙ LONGEVA D’ITALIA



Il 18 settembre 2025, la nostra cara zia Lucia, Suor Maria Francesca di Gesù, ha raggiunto la

straordinaria mèta di 101 anni. Tutti noi famigliari abbiamo voluto festeggiare ancora una volta con

lei e con le sue consorelle questa speciale ricorrenza, recandoci tutti al Monastero delle Carmelitane

di Vetralla (VT), dove suor M. Francesca vive ormai da tantissimi anni, in stretta clausura.



Attualmente, infine, risulta la monaca carmelitana più longeva d’Italia e la “decana” in quanto a

professione religiosa (ha pronunciato i suoi voti 77 anni fa).



Considerando il fatto che anche noi nipoti non siamo più giovanotti, il viaggio ci ha richiesto un

grande sforzo: alcuni di noi venivano da Manfredonia, altri da Salerno, altri ancora da Padova, ecc.

Ma -credetemi- trovarsi nella particolare atmosfera e spiritualità che emana il Monastero Monte

Carmelo di Vetralla, immerso nella quiete di un grande parco contornato dal bosco, ci ha fatto

dimenticare ogni fatica. Infatti, quando si giunge in quel luogo, come per incanto, non si avverte più

alcun senso di stanchezza o di pesantezza.



Inoltre siamo stati accolti con il sorriso e con le braccia aperte dalla Priora, suor M. Rosalia e

dalle altre consorelle. Da subito ci siamo sentiti come componenti di una stessa famiglia, a cui va il

nostro più sentito ringraziamento anche per le amorevoli cure che la comunità ha sempre dedicato e

ancora dedica a nostra zia.



Di suor. M. Francesca, nonostante l’età avanzata, colpisce a vista d’occhio la vitalità, il

buonumore e lo sguardo penetrante. Grazie a Dio, è lucidissima: ci riconosce ancora tutti e chiede

notizia dei familiari assenti. Vuole essere bene informata per portare ognuno di noi nella sua

preghiera quotidiana.



Anche in questa occasione non sono mancati i racconti di qualche episodio della sua vita passata:

gli anni non facili della sua infanzia e giovinezza vissuti a Monte Sant’Angelo e i lunghissimi e

ininterrotti anni vissuti da monaca di clausura.



Ha parlato con tutti noi per cinque ore rispondendo anche a tutte le nostre domande.

Come sempre il suo racconto è stato ricco di esortazioni improntate all’amore verso la famiglia,

il prossimo e la Chiesa; le sue parole, espresse con estrema dolcezza, ci hanno dato un senso di

serenità e di pace.



Suor Maria Francesca infine ci ha tenuto a precisare che tutto ha ricevuto da Gesù e che la sua

gioia più grande è quella di aver donato tutta se stessa e i suoi 101 alla Madonna, a suo Figlio Gesù

e alla Chiesa.



Si augura che possano arrivare al suo monastero nuove vocazioni.

La festa si è conclusa in allegria con l’assaggio di pasticcini e una squisita torta alla panna su cui

campeggiava una frase: “…e sono ancora qui!”



Cara zia, ringraziamo te per averci anche questa volta ricaricati di amore, di fede, di speranza e di

fiducia; ringraziamo anche il buon Dio per averci donato la tua presenza!

per i famigliari

Giovanni Simone