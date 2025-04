[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

”SULLE STRADE DELLA FISA”, Concerto per Fisarmonica di Michele Sansone.

venerdì 11 aprile, alle ore 20.30 nella Green Cave. Ingresso libero

In viaggio con uno strumento ancora da scoprire, dai Balcani alla Francia, dall’Italia all’Argentina, attraverso musiche tradizionali e d’autore, musica classica e cantautorato.

Michele Sansone, fisarmonicista dei ”Folkabbestia” dal 1999, ha collaborato con intensa attività concertistica nazionale e internazionale, oltre che discografica, con diverse altre formazioni tra cui: ”Zigana Mama”, “Macchia Libre”, ”Cipolla’s Band”, “Phonurgia”, ”Fanfara Populara”, ”Daniele Di Maglie”, “Talea”, ”Ivan Granata”, ”Suoni Mudu”, ”Muzikanda”, ”Naracauli”, ”Lingatere”, “Sud Folk”, “Serenata Battente”, e varie altre formazioni di musica popolare del sud Italia.

Studia per 5 anni Fisarmonica al conservatorio di Bari con il Maestro Francesco Palazzo e per altri 4 anni Composizione al conservatorio di Foggia. Segue dagli inizi della carriera con attenzione particolare la musica Balcanica, e più in generale tutta l’Etnica in ogni suo possibile intreccio.