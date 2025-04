[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sulle orme di Papa Francesco, a Manfredonia un percorso tematico per approfondire

L’EREDITA’ DI PAPA FRANCESCO

A Manfredonia un percorso tematico per approfondire

il Magistero del Papa degli ultimi e dei poveri

L’immagine di quella bara di Papa Francesco, posta al centro di Piazza S. Pietro, con tutti i potenti della terra accorsi per rendergli omaggio è ancora sotto gli occhi di tutti. Quei quattrocentomila fedeli giunti da tutto il mondo per esprimere il proprio affetto è stato il segno più tangibile di quanto questo pontefice davvero fosse il Papa della gente, il pastore che si portava addosso l’odore delle pecore. A ciò si aggiunga la presenza di alcune categorie di persone appartenenti alle cosiddette “periferie esistenziali, indice del fatto che davvero Papa Francesco è stato il “Papa dei poveri e degli ultimi”.

E, nel mentre i cardinali si accingono ad eleggere il nuovo Papa, successore di Pietro, molti si chiedono quale eredità lascia Papa Bergoglio non solo alla Chiesa, ma anche alla intra umanità, agli stessi potenti, sui temi scottanti da lui tante volte trattati anche con posizioni spesso scomode e troppo in avanti, come quello della pace e della corsa al riarmo, della fratellanza universale, dell’ecologia e del rispetto del creato, della giustizia sociale e della cultura dello scarto, del dialogo interreligioso ed ecumenico, del ruolo della donna nella chiesa, etc…

Quanti, anche tra sacerdoti e credenti, hanno davvero letto le sue encicliche e le sue Lettere o Esortazioni apostoliche? O anche i suoi moltissimi libri?

Per non lasciare cadere nel vuoto il suo insegnamento e le sue profonde provocazioni, è stato organizzato un percorso di approfondimento del suo Magistero attraverso la lettura e il commento dei suoi testi. Ecco il programma:

Domenica 4 maggio, presso la parrocchia S. Famiglia, alle ore 20.00, don Salvatore Miscio (docente di Ecclesiologia presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari) e il prof. Michele Illiceto (docente di filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari) dialogheranno su quale ereditò lascia Papa Francesco. A moderare il dialogo ci sarà la giornalista Prof.ssa Annamaria Salvemini. L’incontro è stato organizzato dalla Libreria Mondadori di Manfredonia.

Il percorso poi continua con quattro appuntamenti, tenuti dal prof. Michele Illiceto, tutti di lunedì, alle ore 19,00, organizzate dalle suore, presso la Chiesa S. Francesco da Paola (a fianco al Teatro Lucio Dalla), secondo il seguente calendario:

Lunedì 5 maggio , verrà presenta l’enciclica “Lumen fidei” sul rema della fede nel mondo postmoderno;

, verrà presenta l’enciclica “Lumen fidei” sul rema della fede nel mondo postmoderno; Lunedì 12 maggio, verrà presenta l’enciclica “Laudato sii” sula cura e sulla custodia del creato;

verrà presenta l’enciclica “Laudato sii” sula cura e sulla custodia del creato; Lunedì 19 maggio, verrà presenta l’esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” sul tema della santità;

verrà presenta l’esortazione apostolica “Gaudete et exsultate” sul tema della santità; Lunedì 26 maggio, verrà presenta l’enciclica “Fratelli tutti” sul tema della fraternità sociale e universale.

prof. Michele Illiceto

Ingresso libero. Siete tutti invitati.