Successo ieri a Cerignola. La compagnia “Oltre… il Sipario” pronta a debuttare a Foggia e Bari.

Dopo il successo riscosso a Cerignola nella serata di ieri, venerdì 7 marzo 2025, la compagnia teatrale “Oltre… il Sipario” è pronta a tornare in scena con i prossimi appuntamenti fissati per martedì 11 marzo a Bari, presso il Teatro Abeliano alle ore 20:30, seguito da un’ulteriore esibizione venerdì 14 marzo a Foggia, presso il Teatro del Fuoco.

Protagonisti di questo straordinario progetto sono giovanissimi attori con disabilità, che hanno presentato il loro progetto lo scorso 4 marzo, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia.

Un’esperienza intensa e coinvolgente, che dimostra come il teatro possa essere un potente strumento di inclusione, espressione e crescita personale.

Come anticipato, lo spettacolo è ispirato all’album di Vasco Rossi “L’altra metà del cielo”, opera che il rocker ha presentato alla Scala di Milano.

Sono state scelte 13 canzoni di Vasco Rossi, cui è stata affidata la drammaturgia del balletto, per rappresentare tre diverse figure femminili in quattro momenti della loro vita: l’adolescenza, la maturità, la crescita e l’abbandono.

Il teatro con la sua funzione didattico-pedagogica, oltre a essere espressione artistica, rappresenta un potente strumento di conoscenza e sperimentazione, favorendo la crescita personale e collettiva e promuovendo il dialogo e l’integrazione.

Con il loro impegno e la loro passione, i ragazzi di “Oltre… il Sipario” hanno emozionato, portando avanti un messaggio di forza, inclusione e bellezza attraverso il linguaggio universale del teatro.

“In passato avevamo già sperimentato alcune iniziative legate al teatro, ma questa volta abbiamo voluto osare di più. È stato un vero e proprio salto nel vuoto, che si è rivelato un successo. Lo spettacolo si è svolto in un’atmosfera carica di emozione: i genitori commossi e i ragazzi, straordinari nel gestire le proprie emozioni, hanno saputo mantenere il controllo sul palco per poi lasciarsi andare solo dopo la rappresentazione. Non possiamo che essere immensamente orgogliosi di loro.” ha evidenziato stamattina Francesca Pia D’Alessio, presidente dall’Aps Non Solo Social.



Attraverso il lavoro dei registi Enzo Toma e Francesco Gravino, i ragazzi con disabilità coinvolti nel progetto e volontari/educatori/animatori, hanno lavorato per arrivare pronti e preparati alle prime performance in cui saranno protagonisti assoluti.

La compagnia prontissima, dopo mesi di duro lavoro ogni venerdì pomeriggio presso il Centro Servizi per le Famiglie di Orta Nova, è il risultato di un’iniziativa finanziata dalla Regione Puglia con avviso pubblico ‘Puglia Capitale Sociale 3.0’ e gestita dall’Aps Non Solo Social, in partenariato con Abilita, SocialService, Medtraining e con la collaborazione di Asd Azzurra e Centro Studi Padre Pio.

Tutti gli spettacoli sono con ingresso gratuito.