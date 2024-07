Successo e applausi per gli spettacoli “Vaiana Show” e “This is me Show” portati in scena dalla Ninni’s School

La Scuola Artistica NINNI BACKSTAGE chiude il sipario con un meraviglioso tripudio di Arte e Spettacolo .

In occasione della chiusura dell’anno accademico, la Ninni’s School ha portato in scena “Vaiana Show” e “This is me Show” due meravigliosi spettacoli in versione musical con tanto di recitazione e canti live, attraverso i quali sono stati lanciati fortissimi messaggi di Arte e Valori imprescindibili per chi pratica sport con passione.

“È tempo di fare la differenza in un mondo che ormai è tutto un copia e incolla” sottolinea Nicla Prencipe, Tecnico Sportivo e Direttore Artistico della scuola.

“Sono solita autografare ciò che realizzo e attraverso questi spettacoli ho desiderato fortemente invitare tutti, grandi e piccini, atleti e non a guardare oltre le apparenze e valorizzare l’unicità di ogni individuo. Sottolineare che la vita è fatta anche di “reef” che potrebbero distruggere “la nostra zattera” all’improvviso ma nonostante la paura provarci comunque.

“La bellezza dei miei spettacoli è negli occhi lucidi ma felici che ritrovo ogni volta intorno a me.

In quella luce, in quella gioia è racchiuso il mio meraviglioso mondo e la mia più grande ricchezza.

In queste due serate spero vivamente di essere riuscita a regalare un pizzico di Arte e Valore, alla nostra realtà locale e sono fiera, orgogliosa, entusiasta di ciò che io insieme ai miei straordinari atleti e alla mia meravigliosa Crew abbiamo realizzato, superando ogni aspettativa possibile. Si è chiuso il sipario ma nei nostri occhi resta la meraviglia, l’emozione..Restano le risate e l’affetto che ci ha legati in questi ultimi e intensi giorni di prove..Restano le lunghissime ore di allenamento e le nottate a concludere copioni, presentazione, discorsi, coreografie e dettagli che nell’insieme hanno fatto la differenza…

Restano bellezza, rispetto e unicità che ancora una volta, invito a non perdere mai! Ringrazio fortemente tutti…collaboratori, genitori, atleti per esservi affidati a me e al mio operato con profonda stima e rispetto.

Con profondo affetto, Ninni