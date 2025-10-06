[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Successo della Gara Regionale di Canoa a Manfredonia

Successo della Gara Regionale di Canoa, svolta domenica 5 ottobre, nonostante le condizioni meteo non delle migliori, nello scenario delle limpide acque antistanti la spiaggia Castello di Manfredonia, organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, in collaborazione con la FICK – Federazione Italiana Canoa Kayak – Delegazione Regionale Puglia.

L’evento sportivo a carattere regionale ha visto impegnate numerose imbarcazioni e atleti provenienti dalla Puglia, e si è articolata in diverse categorie con prove di velocità sui 200 metri.

Alla fine sono risultati vincitori i seguenti atleti nelle rispettive categorie:

Tipo e Categoria Classifica Atleta Società Tipo e Categoria Classifica Atleta Società K420 -AllievoB – M 1 FARALLO MARCO LNI MOLFETTA 2 GIANGRANDE DAVIDE LNI BARI K420 -AllievoB – F 1 SENATORE SOFIA LNI BARI 3 SCIRPOLI FRANCESCO LNI MANFREDONIA 2 SENATORE MIRIAM LNI BARI K420 -AllievoA – M 1 LADISA DAVIDE LNI BARI 3 LAVERMICOCCA MARTINA LNI BARI 2 GADALETA DOMENICO LNI MOLFETTA K1-Junior – M 1 AYROLDI NICOLO’ LNI MOLFETTA K420 -AllievoA – F 1 SENATORE IOLANDA LNI BARI 2 PIANELLI JACOPO LNI BARI 2 UFNAROVSKAIA MARIA LNI BARI 3 PARTIPILO MICHELE LNI BARI K1 -CadettoB – M 1 LADISA ALESSIO LNI BARI K1 – Junior – F 1 ALICE FRATE LNI BARI K1 -Senior – M 1 SASANELLI DONATO LNI BARI 2 AYROLDI NICOLO’ LNI MOLFETTA K1 – Ragazzi – F 1 ALICE FRATE LNI BARI K1 -Ragazzi – M 1 PIANELLI JACOPO LNI BARI 2 AYROLDI ALESSIA LNI MOLFETTA 2 PARTIPILO MICHELE LNI BARI

Alla premiazione ha partecipato Nicola Mangano, Consigliere comunale agli Sport, in rappresentanza del Comune di Manfredonia.

L’organizzazione della manifestazione, ha visto protagonisti, in testa il vulcanico Delegato Puglia Nord Lega Navale Italiana oltre che Delegato regionale Puglia FICK, Marcello ZAETTA – direttore di gara, con i giudici federali, Ciro SENATORE – Responsabile Comitato Organizzatore, Luigi OLIVIERI – Responsabile soccorso in acqua.

Naturalmente protagonisti anche i genitori e accompagnatori dei giovanissimi atleti, i soci volontari, gli istruttori del gruppo sportivo canoa, Claudio Rignanese, Pasquale Lombardi, Raffaele Scirpoli, i Consiglieri del direttivo Lega Navale Manfredonia, Roberto CENTONZA, Salvatore GUGLIELMI e Saverio BRIGIDA, capitanati dal Presidente Francesco BRUNETTI, felici di essere riusciti a portare a termine questa manifestazione con soddisfazione di tutti, nonostante le avversità atmosferiche intervenute e la concomitanza con altri importanti eventi sportivi nautici.

Pertanto, si consolidano e decollano le attività sportive nautiche del Gruppo Sportivo Canoa Lega Navale Manfredonia, e completano l’eccellente offerta già raggiunta da qualche tempo degli altri gruppi sportivi, Vela, Nuoto, e Pesca Sportiva, che mira oltre agli aspetti agonistici a promuovere la pratica di queste discipline con i migliori valori etici, ampliandoli anche verso l’inclusione sociale, il rispetto dell’ambiente e la cultura del mare.

L’evento rientrava nel circuito MANFREDONIA FESTIVAL, con i prestigiosi patrocini di: Città di Manfredonia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, LIONS Distretto Puglia, Associaz. Naz. Marinai d’Italia – Manfredonia, ANDOS-Foggia, e Croce Rossa Italiana – Manfredonia, intervenuti pure per il servizio di soccorso sanitario. Inoltre, sempre presenti, con la loro preziosa collaborazione, la Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Manfredonia, e la Sezione Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia.

Lega Navale Italiana – Sez. di Manfredonia