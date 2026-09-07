Successo a Peschici per il “Peschi…Jazz”

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Peschici / Il “Peschi…Jazz” 2026: il graffio e l’anima di Dolcenera e Zilli conquistano il pubblico dei grandi eventi!

Esistono serate che finiscono quando si spengono le luci. E poi ci sono quelle che restano…

Due serate straordinarie. Due grandi Artiste. Due successi memorabili.

Il doppio appuntamento, 04/05 settembre 2026, della rassegna artistica-culturale PeschiJazz XVII edizione, è stato vissuto in armonia e in sicurezza.

La prima, con l’Artista Dolcenera, che con la sua voce graffiante e le dieci dita sul pianoforte, ha saputo creare un’atmosfera intima e intensa, trasmettendo sensazioni autentiche.

La seconda, invece, è stata la volta dell’Artista Nina Zilli, che ha portato sul palcoscenico tutta la sua energia, il suo timbro inconfondibile e uno spettacolo unico.

Due interpreti diverse, due mondi distinti di vivere la musica, ma la medesima capacità di lasciare qualcosa dentro, che va oltre il “saper cantare e suonare”…

E poi c’è stato il pubblico, numerosissimo e calorosissimo, il quale ha riempito la città dimostrando ancora una volta quanto la cultura e i grandi eventi sappiano valorizzare il nostro territorio. E non solo in alta stagione…

“Provo una soddisfazione immensa nell’aver visto tanta partecipazione e nel sapere che questa programmazione ha regalato goia infinita a tutti, cittadini e graditi ospiti” – commenta orgoglioso Francesco D’arenzo, consigliere delegato agli eventi.

“Un grazie corale e sentito alle Artiste, agli Organizzatori, all’amministrazione comunale, in particolar modo all’assessora alla comunicazione e promozione turistica Angela Ricci e al consigliere delegato agli eventi Francesco D’arenzo, alla Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri, ai Volontari della Protezione Civile, a Don Michele, ai Mass Media, a chi ha lavorato dietro le quinte e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita ottimale di queste due splendide serate-evento” – aggiunge Luigi D’arenzo, sindaco della città di Peschici.

Peschici ha cantato, Peschici ha ballato, Peschici ha emozionato. E queste due serate resteranno nel cuore…per sempre.