Su Tv8 è già Natale da oggi

Su TV8 è già Natale. Da mercoledì, 1° novembre, inizia infatti la speciale programmazione con i film di Natale, alcuni in prima visione tv, dal lunedì al venerdì, in un doppio appuntamento, alle ore 15.30 e 17.15.

L’annuncio è della Tv privata edita da Nuova Società Televisiva Italiana, società appartenente al gruppo Sky Italia.

Oggi si parte con la prima visione de “L’Albero dei desideri – The Angel Tree”, per la regia di Jessica Harmon, in cui è protagonista la giornalista Rebecca (Jill Wagner), che per conto di una rivista viene mandata a Pine River, la cittadina in cui ha trascorso la maggior parte dell’infanzia, per scoprire quale verità si celi dietro alla vecchia leggenda dell’Angelo dell’albero di Natale, ovvero colui che realizza i desideri espressi per la festività. Durante le ricerche Rebecca ha modo di rivedere Matthew (Lucas Bryant), un vecchio amico che, a differenza sua, è convinto che il segreto dell’angelo debba rimanere tale. Non passerà molto prima che Rebecca, mentre si avvicina alla verità, riscopra la forza della comunità, il suo desiderio di famiglia e, soprattutto, la magia del Natale.