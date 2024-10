Stupiscono Stefano De Martino, proposta improvvisa ad Affari tuoi

Stupiscono Stefano De Martino in diretta su Rai1 arriva la proposta improvvisa ad Affari Tuoi. I concorrenti del programma dei record della prima serata di Raiuno portano un piccolo pacco con una sorpresa.

Il conduttore ex protagonista di Amici di Maria di Maria de Filippi si trova a dover gestire una proposta di matrimonio in diretta.



Affari Tuoi, proposta di matrimonio in diretta TV

È successo tutto nella puntata di giovedì 24 ottobre andata in onda su Raiuno, La coppia dei concorrenti all’improvviso blocca la trasmissione per un aspetto personale. I due si promettono le nozze “non importa se tra un’anno o tra vent’anni, ma dobbiamo scrivere la nostra storia”