Studente accoltella la professoressa fuori la scuola, è grave

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TRESCORE BALNEARIO (BG) – Una normale mattinata scolastica si è trasformata in dramma oggi, 25 marzo 2026, all’esterno dell’Istituto Comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario. Poco prima delle 8:00, prima dell’inizio delle lezioni, uno studente di terza media ha aggredito e accoltellato un’insegnante di 57 anni (secondo le prime indiscrezioni, la docente di francese).

L’allarme è scattato immediatamente. Vista la gravità delle ferite, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso, richiedendo l’intervento dell’elisoccorso. La donna è stata stabilizzata e trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; le sue condizioni risultano al momento gravi.

Sull’episodio indagano i Carabinieri, al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione e comprendere i motivi che hanno spinto il giovanissimo studente a un gesto così violento. L’intera comunità scolastica è sotto shock.