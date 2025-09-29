[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Strepitoso successo per la finale del Campionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil – Assoluto e Giovanile



Vieste e Peschici, 26-28 settembre 2025

Tre giornate spettacolari hanno consacrato il Gargano come protagonista della grande vela italiana: si è conclusa con successo la tappa finale del Campionato Italiano Windsurf Slalom Fin & Foil – Assoluto e Giovanile, che ha visto oltre 50 atleti provenienti da tutta Italia sfidarsi tra le acque cristalline di Vieste e Peschici.Il mare, il vento e l’aria pura del Gargano hanno fatto da cornice a un evento che ha unito agonismo, spettacolo e accoglienza.

Nonostante le condizioni sfavorevoli, poco vento, alcune prove sono state regolarmente disputate, regalando emozioni e adrenalina sia agli atleti che al pubblico.

Grande soddisfazione da parte della Gargano Sailing Club SSD, che ha curato l’organizzazione dell’evento a stretto contatto con Cesare Latino di H2O Surf e Pino Bonsanto, ricevendo unanimi apprezzamenti dai componenti del comitato di regata, dalla FIV e dall’AICW, che hanno già espresso la volontà di programmare nuove tappe sul territorio.

A sottolineare il valore dell’iniziativa anche le istituzioni locali: “Iniziative che fanno bene alle comunità” ha dichiarato il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti. “I regatanti sono soddisfatti dell’ambiente e dell’organizzazione, tanto che non vedono l’ora di tornare” ha aggiunto Alberto La Tegola, presidente VIII Zona FIV. “Un connubio perfetto tra mare, sport e accoglienza” le parole di Maria Grazia Starace, Assessore al Turismo e alla Cultura del Comune di Vieste. “Un bellissimo progetto sinergico tra territori” le parole del Sindaco di Peschici Luigi D’Arenzo.

Soddisfazione anche da parte degli Assessori allo Sport di Vieste e Peschici e di Ilenia Clemente, Presidente della Gargano Sailing Club che ha voluto ringraziare atleti, istituzioni e partner per la straordinaria partecipazione e collaborazione. Il Campionato ha confermato ancora una volta come il Gargano, con le sue bellezze naturali e la capacità organizzativa, rappresenti un punto di riferimento ideale per lo sport velico nazionale e internazionale. Un successo che lascia il segno e che alimenta la voglia di tornare presto sulle coste di Vieste e Peschici per nuove, indimenticabili sfide sportive.