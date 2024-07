Street Food and Wine, a Manfredonia c’è Calici di Puglia

Street Food and Wine, a Manfredonia c’è Calici di Puglia

Calici di Puglia 🍷✨ Street Food and Wine, il prossimo venerdi 9 agosto dalle ore 19.30 a Marina del Gargano – Porto Turistico di Manfredonia, sulla romantica “Passeggiata dell’Amore” 🥰

🌊 L’evento è pensato per valorizzare la filiera agroalimentare e la filiera vitivinicola locale e regionale, presentando così al pubblico circa 40 cantine del territorio ed oltre 100 etichette di vini prestigiosi.

“Calici di Puglia” 🍷✨ nasce da un’idea della Fondazione Re Manfredi e Mebimport in collaborazione con “Slow Food Manfredonia” e “Associazione Italiana Sommelier” (AIS) – Delegazione Foggia e SipoMedia ADV.

🥗🍤 All’interno del percorso di Calici di Puglia 2024 saranno allestiti degli stand gastronomici da cuochi, produttori e osti del territorio pugliese selezionati all’interno dell’Alleanza dei Cuochi di SlowFood a cui si aggiungeranno le proposte gastronomiche di street food dei piu importanti locali di Manfredonia 😋

💃 Durante l’evento saranno diversi i momenti di animazione e di intrattenimento, musica, artisti di strada, tarantella, pizzica, mementi di dialogo e conoscenza sul mondo del vino.

Oltre al percorso enogastronomico, che permetterà di assaporare abbinamenti consigliati 🍤🍾 direttamente dagli stessi produttori, ci sarà anche una parte dedicata all’animazione, con artisti e musicisti di strada che ricreeranno le tipiche atmosfere dei borghi pugliesi, in modo da rendere “Calici in Marina” non una semplice degustazione enogastronomica, ma una vera e propria experience tutta da vivere e da assaporare.

✌️Acquista i Ticket qui -> https://www.calicinmarina.it/prodotto/ticket-calici-in-marina/