[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Strage dei Carabinieri, il cordoglio del Presidente Michele Emiliano

“Hanno perso la vita servendo lo Stato e la comunità. Con profonda commozione mi unisco al cordoglio per la tragica scomparsa dei tre carabinieri che hanno perso la vita nell’esplosione della palazzina a Castel d’Azzano, in provincia di Verona: il luogotenente Marco Piffari, di origini pugliesi, il brigadiere capo Valerio Daprà e il carabiniere scelto Davide Bernardello. La Puglia si stringe alle famiglie, ai colleghi dell’Arma e a tutte le persone colpite da questa tragedia. Il pensiero va anche ai diciotto feriti, tra militari, poliziotti e vigili del fuoco, che sono rimasti coinvolti nell’intervento. A loro la nostra vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione”.

Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per le vittime dell’esplosione a Castel d’Azzano.