Storie al Bivio e Ciao Maschio, gli ospiti del 14 marzo 2026: tra emozioni, attualità e racconti personali

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Il sabato televisivo del 14 marzo 2026 si prepara a offrire un pomeriggio ricco di storie, riflessioni e momenti di confronto grazie a due programmi ormai consolidati nel palinsesto Rai: Storie al Bivio, condotto da Monica Setta, e Ciao Maschio, guidato da Nunzia De Girolamo.

Due format diversi, ma accomunati dalla volontà di raccontare l’essere umano nelle sue sfumature più autentiche, tra scelte difficili, sentimenti, fragilità e domande che riguardano tutti. Chi saranno gli ospiti di questa settimana? Quali temi verranno affrontati? E quali storie colpiranno maggiormente il pubblico? Scopriamolo insieme.

Storie al Bivio: le scelte che cambiano la vita e le testimonianze del 14 marzo

Nel pomeriggio di Rai 2, Storie al Bivio torna a occupare il suo spazio dopo la tappa della Tirreno-Adriatico, confermando la sua vocazione a raccontare momenti decisivi della vita delle persone.

Monica Setta accoglie nel suo salotto donne e uomini che hanno attraversato situazioni complesse, spesso segnate da scelte che hanno modificato il loro percorso personale o professionale.

La puntata del 14 marzo si concentra su un intreccio di temi che spaziano dalla musica all’attualità, passando per storie intime che toccano corde profonde. La conduttrice ha anticipato sui social che ci sarà spazio anche per un commento sulle tendenze musicali del momento, con un occhio al Festival di Sanremo e alle classifiche che continuano a far discutere.

Tra le testimonianze più attese c’è quella di Francesca Cipriani, che porta in studio un racconto personale carico di emozione. La showgirl parla apertamente della crisi con il marito, del desiderio di maternità e delle pressioni che riceve quotidianamente sui social.

Accanto alle storie personali, non mancano riflessioni sull’attualità, come il dibattito sul referendum, e momenti dedicati al costume e alla società. Il programma continua così a confermarsi un punto di riferimento del sabato pomeriggio, capace di unire informazione e racconto umano con un tono empatico e diretto.

Ciao Maschio: le manie d’amore e il confronto tra uomini e donne

Nel tardo pomeriggio di Rai 1, Ciao Maschio torna con una puntata che promette leggerezza, ironia e spunti di riflessione sui rapporti di coppia.

Nunzia De Girolamo accoglie tre ospiti molto diversi tra loro: Ivan Zazzaroni, Nicolas Vaporidis e Alan Friedman. Il tema centrale ruota attorno alle piccole manie che ognuno porta in una relazione e alla capacità – o meno – di tollerarle.

La domanda che guida la puntata è semplice ma universale: quanto siamo disposti a sopportare per amore?

Da qui si apre un confronto vivace tra i tre protagonisti, che raccontano esperienze personali, abitudini che hanno fatto sorridere o irritare i partner e differenze tra uomini e donne nel vivere la quotidianità di coppia.

A rendere il clima ancora più dinamico interviene Edoardo Tavassi, con il suo punto di vista ironico e dissacrante, affiancato questa settimana da Flora Canto, che aggiunge una prospettiva femminile al dibattito

La musica ha un ruolo importante grazie alle Swingeresse, che portano sul palco tre brani di Sanremo 2026: Ossessione, Itala starter pack e La felicità e basta, offrendo un momento di spettacolo che alleggerisce il confronto.

In chiusura, come da tradizione, spazio a un talento emergente: questa settimana è il turno di Genesio Antoniello, percussionista e polistrumentista, che porta sul palco un’esibizione capace di unire tecnica e creatività.

Dove vedere Storie al Bivio e Ciao Maschio il 14 marzo 2026

Il pomeriggio televisivo del 14 marzo offre due appuntamenti facilmente accessibili al pubblico:

Ciao Maschio è trasmesso su Rai 1 alle 17:10, con la possibilità di seguirlo in diretta o recuperarlo successivamente su RaiPlay, che mette a disposizione tutte le puntate della stagione.

Entrambi i programmi sono quindi fruibili sia in diretta televisiva sia in streaming, permettendo al pubblico di scegliere il momento più comodo per seguire ospiti, racconti e confronti che animano il sabato pomeriggio Rai.

Storie al Bivio va in onda su Rai 2 a partire dalle 15:50, subito dopo la tappa della Tirreno‑Adriatico.

La puntata è disponibile anche in streaming su RaiPlay, dove può essere rivista on demand in qualsiasi momento.