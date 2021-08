Storia di un grande abbandono, dove lì abita la nostra anima

Manfredonia – FOTO originale della famiglia Cesarano…paese dalle mille parole, gettate tra il menefreghismo dell’ immondizia, e dire e il fare faremo domani – mentre sono passati tonnellate di anni. I nostri paesani che occupano posti di rilievo ,non smuovono un dito per occuparsi di questa storia … che pare che non è la nostra storia … ma la storia degli altri…come diceva il grande Ciampi ,ma lui lo diceva in modo al contrario: ma non sono io sono gli altri così te ne vai – via sconoscendo nell’inerzia la terra che si calpesta dove lì abita il nostra anima.





Di Claudio Castriotta