La truffa dell’sms del CUP
La truffa dell’sms del CUP
Buongiorno, volevo segnalare una truffa,mandano un sms con scritto di contattare con urgenza il CUP al numero 89342271 per importanti comunicazioni che la riguardano. Non chiamate vi azzerano il credito.
Gli SMS che invitano a contattare con urgenza un finto CUP (Centro Unico Prenotazioni) chiamando numeri a pagamento con prefisso 893 o 899 sono una truffa. L’obiettivo è prosciugare rapidamente il credito telefonico o la ricarica della vittima. Il sistema sanitario pubblico non usa mai numerazioni a pagamento per i contatti urgenti.
Nel testo dei messaggi si parla di “Centro Unico Primario, Centro Unico Polivalente, Gestione Unica Prenotazione, Centro Gestione Vaccinale” (tutte diciture errate!) e si invita a chiamare numeri a pagamento, con prefisso 893, per presunte “comunicazioni che la riguardano”
NON rispondete, NON richiamate, NON cliccate link e NON date informazioni personali. Il prefisso 893 indica servizi a pagamento e può causare gravi addebiti.