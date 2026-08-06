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Meteo: i modelli insistono per il fresco dopo Ferragosto
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Meteo: i modelli insistono per il fresco dopo Ferragosto
Dopo un paio di giorni di tentennamento, dove comunque si apprezzava un cambiamento di configurazione a scala europea, questa mattina il modello ECMWF elaborato su base grafica Copernicus rilancia la possibilità di un “dopo Ferragosto” decisamente più fresco e piovoso in Italia.
Lo scrive MeteoLive.
Le anomalie pluviometriche indicano, ad oggi, piogge superiori alla media praticamente ovunque, che si ripercuoteranno ovviamente sul quadro termico previsto in deciso ribasso.
La possibilità di riuscita di questa configurazione, però, non supera al momento il 50%.