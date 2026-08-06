GarganodaScoprire: “Un riconoscimento che parla di amicizia”

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UN RICONOSCIMENTO CHE PARLA DI AMICIZIA.

Quella di ieri è stata una giornata davvero speciale, una di quelle che lasciano dentro un qualcosa difficile da raccontare fino in fondo. Un’emozione che ti rimane tra gola e cuore e che ti riempie di gioia.

Essere a Manfredonia e ricevere il Premio dell’Amicizia da parte del Touring Club (Territorio di Foggia) e dell’ArcheoClub d’Italia (sede di Siponto-Monte Sant’Angelo), alla presenza della Responsabile Regionale Luciana Doronzo, dell’Assessora alla Cultura Maria Teresa Valente e del Cav. Avv. Vincenzo D’Onofrio, è stato per Gargano da Scoprire un grande onore, ma ancora più bello è stato il calore con cui siamo stati accolti. Un’accoglienza sincera, spontanea, capace di farci sentire immediatamente a casa, come se ci conoscessimo da sempre e come se avessimo già condiviso insieme tanti sentieri, racconti e passioni.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno voluto farci dono di questo riconoscimento e le persone che hanno reso la giornata così intensa e piacevole. Porteremo con noi non soltanto l’onore ricevuto, ma soprattutto i sorrisi, le parole, gli abbracci e quel profondo senso di amicizia che ha accompagnato ogni momento.

Sono occasioni come questa a ricordarci quanto sia importante incontrarsi, condividere l’amore per il territorio e costruire legami autentici attraverso la cultura, la storia e la bellezza dei luoghi. Anche e soprattutto in tempi di social e comunicazione condivisa.

Grazie davvero di cuore, da tutto il Team di Gargano da Scoprire (Andrea e Giovanni), a Michela D’Onofrio (Console TCI), Angela Quitadamo (Presidente dell’Archeoclub, che ha realizzato magistralmente la riproduzione del vaso-filtro subgeometrico daunio a decorazione bicroma), Francesco Colletta e a tutti gli amici intervenuti all’incontro.

Giovanni Barrella e Andrea Grana.