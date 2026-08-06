Sport Manfredonia
Accademia Manfredonia: il giovanissimo Ivan Dimiccoli confermato dirigente accompagnatore dell’under15
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Accademia Manfredonia: il giovanissimo Ivan Dimiccoli confermato dirigente accompagnatore dell’under15
Ivan DIMICCOLI confermato nel ruolo di dirigente accompagnatore del gruppo under 15.
Ivan continuerà a rappresentare la società in tutte le competizioni.
Dimiccoli || Ringrazio l’Accademia per avermi rinnovato la fiducia per un ruolo così importante. Nella passata stagione grazie al lavoro dello staff tecnico abbiamo creato un grandissimo gruppo capace di superare qualsiasi avversità. Quest’anno ci divertiremo.
Piuttosto insolito che un ragazzo dell’età di Ivan si faccia strada come dirigente in club calcistici.