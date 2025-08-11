[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stelle cadenti, il picco quest’anno atteso tra il 12 ed il 13 agosto

Appuntamento con le stelle cadenti più attese dell’anno, lo sciame delle Perseidi arriva puntualmente poco prima di Ferragosto e il picco è previsto tra il 12 e il 13 agosto.

In realtà sarebbero visibili già dal 9 agosto, ma la Luna piena è troppo luminosa e potrà disturbare lo spettacolo. In generale si prevedono circa dieci meteore l’ora durante il picco: una quantità inferiore rispetto a quella del 2024.

“Dopo un 2024 quasi ideale, per il 2025 le condizioni osservative delle Perseidi saranno decisamente meno favorevoli”, dice l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. “La Luna, infatti, è piena la mattina del 9 agosto, tre giorni prima del massimo, previsto nelle ultime ore della notte tra 12 e 13 agosto, quando il nostro satellite sarà molto invasivo, dunque guastando la festa”.

ANSA