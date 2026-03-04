Stefano Rastelli, la dura replica all’ex Romina Carrisi: “Speravo ogni giorno in un cambiamento, ho lottato”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi a Verissimo Romina Carrisi ha fatto sapere che la sua storia d’amore con Stefano Rastelli è giunta al capolinea, una rottura che considera come un fallimento.

A detta sua entrambi hanno provato a rimanere uniti, soprattutto per il bene del figlio Axel, i loro tentativi di superare la profonda crisi però non sono serviti. Per un anno hanno continuato a stare insieme, ma le incompatibilità caratteriali erano troppe, alla fine hanno deciso di lasciarsi. Lui all’Adnkronos ha rilasciato alcune rivelazioni per replicare a ciò che ha detto l’ex compagna.

Stefano Rastelli rompe il silenzio e replica a Romina Carrisi: cosa ha detto sulla fine del loro amore

Tra le varie cose la figlia di Albano Carrisi ha detto che l’ex compagno le ha mancato di rispetto, cosa che lui ha ritenuto inaccettabile. Il regista ha detto: “Fino all’ultimo ho provato a tutelare lei, nostro figlio e la nostra relazione. Ho lottato con tutte le mie forze per tenere in piedi una famiglia”.

Stefano Rastelli ha rivelato che sperava ogni giorno in un cambiamento da pare dell’ex compagna, però quando si è reso conto del fatto che lei non vedeva niente di sbagliato nel suo comportamento si è arreso. Ha anche detto che i toni tra loro a volte si sono alzati e la situazione non era più sostenibile, lui però per tutelare il figlio ha fatto tornare la tranquillità nel loro rapporto.