Uomini e Donne, Martina Cardamone replica alle offese: “Non provo invidia”, c’entra Flavio

Il percorso di Martina Cardamone a Uomini e Donne si è concluso mesi fa e non come avrebbe voluto, Flavio Ubirti infatti ha scelto di lasciare il programma con Nicole Belloni.

In molti facevano il tifo per lei manifestandole affetto e sostegno durante la sua partecipazione al dating show, ma ha fatto i conti anche con molte critiche. A distanza di mesi c’è chi ancora la paragona alla sua ‘rivale’ nonostante lei si è detta pronta a voltare pagina dopo Uomini e Donne. Un utente le ha detto che l’ex tronista ha fatto bene a non sceglierla perché sono troppo diversi e si sarebbe vergognato a stare insieme a lei.

Martina Cardamone sbotta sui social di fronte alle offese: cosa ha detto l’ex volto di Uomini e Donne

L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi è consapevole del fatto che lei e Flavio Ubirti siano diversi. Però, non vede il motivo per cui si sarebbe dovuto vergognare a stare con una persona che ha un carattere, una personalità, un modo di vestire e parlare differente da lui.

Martina Cardamone non pensa che questo sia sinonimo di vergogna, lei non si vergognerebbe a stare con una persona che non è come lei. Ha poi aggiunto: “Sono una ragazza sicura di me, con la mia autostima che a volte vacilla, però comunque di base c’è quindi io non provo invidia, non provo vergogna nello stare con una persona diversa da me”. L’ex corteggiatrice ha ribadito che tutto questo non significa che Flavio Ubirti si sarebbe vergognato a stare con lei.