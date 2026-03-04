Jessica Vella svuotata, confusa e spezzata: l’ex gieffina parla del momento più difficile della sua vita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ricordate Jessica Vella? Qualche anno fa ha partecipato al Grande Fratello insieme alla sorella gemella Lidia Vella. Sui social ha pubblicato un toccante sfogo dove ha parlato del momento più difficile della sua vita.

L’ex gieffina ci ha tenuto a precisare che non ha iniziato a fare questi video per fare la vittima come in molti hanno insinuato. Li ha fatti per non dimenticare e per ricordarsi di come si sentiva quando piangeva in silenzio e quando le dicevano che era pazza, cattiva, bipolare, troppo sensibile e che faceva schifo. Molti utenti hanno manifestato odio nei suoi confronti, le dicevano anche di stare zitta.

Sfogo social di Jessica Vella: l’ex gieffina ha sofferto a lungo, oggi racconta la sua rinascita

Leggendo certi commenti pieni di odio e cattiveria ha iniziato a crederci, si dava delle colpe che non erano sue convincendosi per troppo tempo di essere ‘rotta’. Il motivo del suo sfogo? A detto che quando si vive il momento più difficile della propria vita, sentendosi confusa, svuota e spezzata e quando qualcuno usa le tue ferite per continuare a ferirti allora non è amore.

Jessica Vella ha poi aggiunto: “Il vero glow up non è estetico. È mentale, è quando smetti di chiedere il permesso di esistere. Io sono rinata quando ho smesso di credere alle loro parole e ho iniziato a credere a me“.