Stefano De Martino, nuovo flirt per il ballerino: è un volto famoso di Mediaset

Durante la trasmissione radiofonica “Password” su RTL 102.5, Gabriele Parpiglia ha alimentato le voci riguardanti un presunto flirt di Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore era stato infatti paparazzato in compagnia di una giovane napoletana di nome Luciana Montò, facendo sorgere dubbi sul loro rapporto. Le immagini avevano chiarito il buon feeling tra i due, portando molti a ipotizzare che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.

Tuttavia, il giorno successivo un’amica di Luciana ha voluto chiarire la situazione, spiegando di essere stata presente anche lei all’incontro e smentendo categoricamente qualsiasi tipo di flirt tra Stefano e la ragazza. Ha enfatizzato che il legame tra Stefano e Luciana è semplicemente un’amicizia di lunga data: “Sì, erano insieme, ma ero presente anch’io. Luciana è una sua grande amica da anni. Tra loro c’è solo amicizia.”

Stefano De Martino e Dayane Mello, è ritorno di fiamma per i due

Nonostante la smentita riguardo al flirt con Luciana, sembra che il cuore di De Martino sia comunque rivolto verso un’altra persona dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Durante la trasmissione “Password”, Parpiglia ha rivelato che il ballerino sarebbe coinvolto in un flirt con una celebre ex concorrente del Grande Fratello Vip, Dayane Mello:

“Ci sono novità. Le foto di lui con questa ragazza sono state scattate ad un evento a Napoli. Noi abbiamo detto che c’era un flirt, non che si sarebbero sposati. Poi abbiamo scherzato con lui tramite messaggi. Ma adesso mi è arrivata una notizia e non so cosa fare. Nella prossima vita devo rinascere Stefano De Martino. Lo dico: sembra che abbia un nuovo flirt e la ragazza in questione è Dayane Mello.”

Se confermato, sarebbe un ritorno di fiamma per Dayane e Stefano, dato che i due erano già stati paparazzati insieme nel 2017 proprio dal settimanale “Chi”, alimentando ulteriormente le speculazioni e l’interesse del pubblico.