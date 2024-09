“Stefano De Martino non adatto per Affari Tuoi”: la stoccata di Selvaggia Lucarelli fa discutere

Lo scorso 2 settembre è iniziata la nuova avventura di Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi, programma portato al successo da Amadeus che poi si è trasferito a Discovery. Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua sull’ex marito di Belen Rodriguez. Secondo la giornalista, il conduttore non sarebbe adatto a ruolo a lui affidato dai vertici Rai, tanto da spiegare i motivi in un lungo post pubblicato in rete. Selvaggia Lucarelli ha scritto le seguenti parole: “Stefano De Martino ad ‘Affari tuoi’ non funziona. Seppure la camicia bianca col cravattino gli doni parecchio e valorizzi le sue spalle, sembra che abbia le spalle ancora troppo piccole per questo programma. Per ora.” Al momento il diretto interessato non ha replicato al post ma ha fatto molto parlare i social che si sono mossi in sua difesa.

I fan prendono le difese di Stefano De Martino contro Selvaggia Lucarelli

Contro Selvaggia Lucarelli si è mosso il popolo del social. I fan hanno preso le difese di Stefano De Martino, anche se alcuni hanno dato manforte alla giornalista. Tra questi ultimi ne emerge uno che ha che fare con la napoletanità del conduttore, che ha scritto: “Io lo trovo perfetto nel suo ruolo. Mai invadente, giovane e fresco, capace di prendere il volo qualsiasi battuta arrivi. L’essere napoletano aiuta.” Un altro ha commentato il post di Selvaggia Lucarelli, facendole notare che l’ex marito di Belen Rodriguez registra oltre il 25% di share con una media di 4 milioni di telespettatori ogni sera. Ad oggi è il programma più visto della tv. Di qui è arrivata la reazione di Selvaggia Lucarelli che ha commentato l’utente: “Se avesse letto l’articolo parlo anche degli ascolti. Se..”