Stefano De Martino in Sardegna con Caroline Tronelli

Stefano De Martino, noto conduttore napoletano, è stato paparazzato in Sardegna mentre si gode momenti di intimità con la fidanzata Caroline Tronelli. Le foto pubblicate dal settimanale Chi immortalano i due in barca, mentre si scambiano baci e coccole sull’yacht “Santiago”, chiamato così in onore del figlio avuto dall’ex moglie Belen Rodriguez. Questa è la prima volta che De Martino esce allo scoperto con una nuova compagna dopo la separazione dalla showgirl argentina.

Chi è Caroline Tronelli, nuova fiamma di Stefano De Martino?

Caroline Tronelli, 22enne figlia di noti imprenditori campani amici di Stefano, sembra aver conquistato il cuore del conduttore, che ha mostrato grande felicità durante le vacanze estive in Sardegna. Le immagini ritraggono la coppia mentre si divertono sugli scogli dell’isola di Spargi, in Gallura, e vengono poi recuperati da un gommone, a bordo del quale c’è anche la madre di Caroline, Pamela.

Il periodo di vacanza in Sardegna sembra aver rafforzato il legame tra i due, e le foto suggeriscono che Stefano abbia trovato di nuovo l’amore, lasciando intravedere un possibile nuovo capitolo sentimentale. La relazione, alla luce del sole, sembra ormai consolidata, portando con sé speranze e curiosità sul futuro sentimentale del conduttore napoletano.