Stefano De Martino: 'Il mio ideale di donna non è solo Belén".

Stefano De Martino è senza dubbio uno dei protagonisti più in vista del panorama televisivo italiano. A soli 35 anni, è al timone di Affari Tuoi, il programma più seguito della televisione italiana, con cui è riuscito nell’impresa di superare gli ascolti del suo predecessore, Amadeus. Padre di un figlio di 11 anni, nato dalla relazione con una delle donne più affascinanti e amate del Paese, Belén Rodriguez, Stefano continua a conquistare il pubblico con il suo carisma e la sua professionalità.





Stefano De Martino e la Gialappa’s

Stefano De Martino, intervistato da Aldo Cazzullo ed Elvira Serra per il Corriere della Sera, ha commentato con ironia la parodia del GialappaShow, in cui lo definiscono «un giovane Arbore». Il conduttore ha ammesso: “Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho. Cerco sempre di ridimensionare quello che mi succede”. In seguito, ha scherzato sull’Auditel, dicendo che preferisce leggerlo al contrario: “Se facciamo il 25% di share, significa che il 75% del pubblico non ci ha guardato”.

Il punto su Belén

Parlando dell‘esperienza di Stefano De Martino ad Amici, gli intervistatori hanno accostato (apposta) il talent show alla moglie del conduttore, Belén Rodriguez. Stefano, per nulla imbarazzato, ha risposto: “Il fatto che sia stato sposato con una donna così bella ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna. Non è vero”. Il conduttore de I Fatti Vostri ha spiegato che ciò che lo affascinava fosse la luce che lei emanava, la sua ambizione e quel desiderio di scoprire il mondo, proprio come lui. De Martino ha anche spiegato di continuare ad andare dallo psicologo “ogni settimana, ormai da anni. Mi piace quella pausa dalla mia vita frenetica”.