In questo articolo proponiamo un’analisi degli ascolti TV per la serata di sabato 19 ottobre 2024. Ieri c’è stata una nuova battaglia tra i due programmi di punta della televisione italiana: “Ballando con le Stelle” su Rai 1 e “Tú Sí Que Vales” su Canale 5. I dati Auditel confermano la vittoria del principale canale Mediaset, che ha conquistato il pubblico con uno share del 24% e 3.652.000 spettatori, mentre il programma di Milly Carlucci ha ottenuto il 22.8% di share con 3.279.000 spettatori, nonostante il segmento iniziale “Tutti in Pista” abbia raggiunto 3.951.000 spettatori.

Ascolti TV: successo per Tú Sí Que Vales

Tú Sí Que Vales continua a essere il preferito da parte del pubblico grazie alla varietà di talenti ed esibizioni proposte. Lo show, in onda dalle 21:18 fino a poco prima dell’una di notte, ha intrattenuto gli spettatori senza far sentire troppo il peso della lunga durata. Questo equilibrio tra performance e giudizio, combinato con un cast variegato, si è dimostrato vincente per Mediaset, battendo la concorrente Rai.

Ballando con le stelle: uno show lungo ma coinvolgente

Nonostante la sconfitta, Ballando con le Stelle ha comunque ottenuto buoni risultati. Il programma, che si è protratto fino all’1:24, mantiene un pubblico affezionato, attratto dalle esibizioni e dalla curiosità di scoprire i vincitori della serata. Tuttavia, la lunghezza della trasmissione potrebbe essere uno degli aspetti critici, che contribuisce ad allontanare parte degli spettatori​.

Gli altri canali

Su Rai 2, i telefilm “F.B.I.” e “F.B.I. International” hanno raccolto rispettivamente il 3.9% e il 3.5% di share. Italia 1 ha trasmesso “L’era glaciale 2 – Il disgelo”, che ha raggiunto il 4.7%; su La7 il programma culturale “In Altre Parole” ha ottenuto la medesima percentuale di share.