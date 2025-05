Stefano De Martino ha una nuova fiamma?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano De Martino sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio sentimentale, questa volta al fianco di una donna misteriosa, che molti sospettano possa essere Gilda Ambrosio. Recentemente, il conduttore è stato avvistato a Miami con il figlio Santiago e questa donna, ripresa di spalle mentre trascorrevano un pomeriggio in spiaggia. La somiglianza con Ambrosio, nota imprenditrice e influencer, ha alimentato i sospetti tra fan e media.



De Martino-Ambrosio: parla Parpiglia

Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, la stessa donna sarebbe stata vista anche a Napoli con De Martino e Santiago durante il ponte del Primo Maggio, rafforzando l’ipotesi di una presenza stabile nella sua vita. Sebbene Stefano abbia sempre smentito coinvolgimenti sentimentali, ha ammesso di essere aperto all’amore e di aspettare la donna giusta per costruire un futuro. I like e le interazioni di Gilda con De Martino sui social, oltre alle frequentazioni comuni a eventi di moda, alimentano le voci di un possibile riavvicinamento tra i due. Per ora, il conduttore mantiene un certo riserbo, ma la presenza di Gilda nella sua vita sembra ormai consolidata, lasciando aperta l’ipotesi di un nuovo capitolo sentimentale.