Stefano De Martino e Caroline Tronelli: storia d’amore agli inizi?

Tra le figure più chiacchierate del momento nel panorama dello spettacolo c’è ancora Stefano De Martino. Archiviati i vecchi pettegolezzi su presunte storie lampo, il conduttore sembra oggi concentrato su una nuova e promettente conoscenza: Caroline Tronelli, 22 anni. Un legame che starebbe crescendo di giorno in giorno e attirando sempre più attenzione. A dare forza ai rumors in questione ci ha pensato anche il settimanale Nuovo Tv, che ha immortalato i due a Taormina, tra sorrisi, sguardi complici e gesti affettuosi. Gli scatti hanno acceso i riflettori su questa nuova frequentazione e, stando a quanto si mormora, ci sarebbe già chi ipotizza un passo importante: una possibile convivenza.

Un rapporto destinato a rafforzarsi?

Per molti fan, questa potrebbe essere la prima relazione significativa di Stefano De Martino dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Gli scatti insieme a Caroline Tronelli mostrano un’intesa fatta di leggerezza e complicità, tra sorrisi spontanei e momenti condivisi lontano dai riflettori. Un capitolo sentimentale che arriva in un periodo in cui il conduttore, negli ultimi anni, aveva scelto di dedicarsi soprattutto alla carriera televisiva e ai suoi impegni in Rai. Stando a quanto rivelato dal settimanale Nuovo Tv, Stefano De Martino e Caroline Tronelli starebbero prendendo in considerazione l’ipotesi di una convivenza. Una decisione che, se confermata, rappresenterebbe un passo importante arrivato a pochi mesi dall’inizio della loro frequentazione. Fonti vicine alla coppia parlano di un’intesa già solida, tanto da poter accelerare i tempi rispetto a quanto immaginato. Al momento, però, né De Martino né la Tronelli hanno voluto commentare ufficialmente, lasciando spazio solo a indiscrezioni e supposizioni. Non mancano però opinioni contrastanti sulla possibilità di una convivenza a breve. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ritiene che il desiderio di fare questo passo parta soprattutto da Caroline Tronelli, mentre Stefano De Martino sarebbe più propenso a procedere con cautela. Secondo Rosica, il conduttore non si sentirebbe ancora pronto a condividere la quotidianità sotto lo stesso tetto, preferendo mantenere i propri spazi e i propri ritmi, soprattutto in vista dei numerosi impegni televisivi che lo attendono. Un elemento che incuriosisce ancora di più è il completo silenzio sui social. Nessuno scatto insieme, nessuna frase che lasci intendere qualcosa, nessuna conferma o smentita pubblica. Una scelta che, in un’epoca in cui le relazioni vengono raccontate e vissute anche attraverso Instagram e TikTok, finisce per alimentare ulteriormente il mistero. Proprio questo riserbo, paradossalmente, diventa parte della notizia e accende ancora di più l’attenzione dei fan e degli appassionati di gossip. Se sul piano sentimentale regna ancora qualche incertezza, sul fronte professionale non ci sono dubbi. Il celebre conduttore, l’ex di Belen Rodriguez, è pronto a tornare al timone di Affari Tuoi e Stasera Tutto è Possibile, due format di successo che hanno contribuito a rafforzare il suo ruolo di punta in Rai. Un’agenda densa di impegni, che potrebbe inevitabilmente pesare sulle decisioni legate alla sfera privata e alla gestione della nuova relazione. Guardando oltre i progetti già in corso, per Stefano De Martino si aprono scenari ancora più ambiziosi. Tra le voci che circolano, riportate da Anticipazioni TV, ce n’è una che fa particolarmente sognare i suoi fan: la possibile conduzione di Sanremo 2027. Pare infatti che nel suo accordo con la Rai sia prevista una clausola che lo collocherebbe sul palco dell’Ariston dopo il biennio guidato da Carlo Conti. Un traguardo che, qualora si concretizzasse, confermerebbe il percorso di crescita del conduttore e la volontà della rete di puntare su di lui come uno dei suoi volti simbolo per il futuro.