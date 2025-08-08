Lite in strada per Belen Rodriguez: cosa è successo?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Attimi di tensione a Porto Cervo, in Sardegna, dove Belen Rodriguez è stata protagonista di un acceso battibecco con un addetto ai lavori in un distributore di benzina. Come è possibile vedere da un video diffuso nelle ultime ore da La Nuova Sardegna, la showgirl argentina era alla guida della sua auto mentre discuteva animatamente con un uomo, dopo aver violato una regola di viabilità presente in quell’area. L’addetto, rivolgendosi a Belen, le ha chiesto: «Qui non si può passare, perché ha spostato il birillo?». A quel punto, la conduttrice ha ribattuto con tono secco: «Perché lei mi sta sul ca**o». L’episodio, ripreso e diffuso online, sta facendo il giro del web. Al momento non è dato capire il comportamento di Belen e perché abbia risposto in quel modo.

Lite tra Belen Rodriguez e un operaio a Porto Cervo

Belen Rodriguez, dopo aver spostato un segnale di divieto posizionato all’ingresso di un distributore di benzina, si è ritrovata a fare i conti con la reazione immediata di un uomo presente sul posto, un addetto ai lavori, che non ha esitato a richiamarla all’ordine per l’infrazione. In particolare, sembra che la Rodriguez abbia spostato un segnale che indicava un tombino scoperchiato e, ovviamente, un lavoratore di quel luogo si è avvicinato alla showgirl chiedendo ragguagli: “Ma scusami, io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?”. La risposta di Belen, tuttavia, è parsa del tutto fuori contesto: “Perché lei mi sta sul ca**o”. L’addetto, prima di invitare la 41enne a fare retromarcia per la sua incolumità, visto il tombino aperto, ha replicato: “Anche lei mi sta sul cazzo, quindi? Cosa vuol dire? Non può passare se ci sono i birilli. C’è il tombino aperto”. Nel video, pubblicato da La Nuova Sardegna, è possibile ascoltare una terza persona che invita Belen a fare attenzione: “C’è il pozzetto aperto, ci sei sopra”. In questi giorni Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze in Sardegna insieme alle sue amiche più strette e ai figli, Luna Marì e Santiago. Dalla recente serata in compagnia di Stefano De Martino, alla quale era presente anche Caroline Tronelli, fino ai video condivisi con Antonino Spinalbese, la showgirl si è confermata tra i volti più discussi dell’estate. Di recente, sui social, ha risposto senza mezzi termini alle critiche di alcuni follower dopo aver pubblicato un video in cui appare completamente nuda, per promuovere la maschera vaginale, uno dei prodotti lanciati di recente con il suo brand. Alle accuse di sfruttare eccessivamente la propria fisicità per attirare l’attenzione, la conduttrice ha replicato con una frase che sintetizza la sua filosofia: “Non sarei Belen”. Belen sta preparando un ritorno col botto da settembre: la showgirl è attesa con un progetto radiofonico su Radio 2, dove condurrà un programma confezionato su misura per attirare un pubblico giovane e trasversale. Dopo la conduzione di Only Fun – Comico Show su Nove (in onda da febbraio a aprile), e del docu‑reality Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time, l’argentina sembra voler spostare il baricentro della sua carriera dal video al microfono. La radio, più intima e meno frenetica, le consentirebbe di mantenere visibilità con un ritmo più sostenibile e personale.