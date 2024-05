Stefano De Martino, cachet da capogiro per l’arrivo su Rai 1: la reazione di Selvaggia Lucarelli

La Rai ha deciso di puntare su Stefano De Martino per la nuova stagione televisiva dopo l’addio di Amadeus che ha traslocato su Canale Nove. L’ex marito di Belen Rodriguez ha infatti ottenuto un incredibile successo con l’ultima stagione di Stasera tutto è possibile su Rai 2 tanto da promuoverlo sul primo canale del servizio pubblico. In particolare, l’ex volto di Amici prenderà il posto di Amadeus alla guida di Affari Tuoi, lo show che ogni volta colleziona oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori. Inoltre, a quanto sembra Stasera tutto è possibile potrebbe passare da Rai 2 a Rai 1. Ma non è finita qui in quanto nel contratto di Stefano De Martino ci sarebbe la chance di salire sul palco dell’Ariston qualora le sue trasmissioni andassero molto bene. Carlo Conti ha firmato per un biennio come direttore artistico dell’evento musicale più atteso in Italia

Stefano De Martino prenderebbe oltre 8 milioni di euro per quattro anni in Rai

Una promozione quella di Stefano De Martino dovuta alla presunta simpatia della sorella di Giorgia Meloni nei suoi confronti. Ma ecco che il settimanale Oggi ha svelato un retroscena riguardante il contratto dell’ex marito di Belen. L’uomo prenderebbe 8 milioni di euro, una cifra da capogiro e senza precedenti per quattro anni di lavoro in Rai. Alla luce di questo è arrivata la reazione di Selvaggia Lucarelli che è rimasta sbalordita dalla cifra così importante, tanto da scrivere la seguente parole: “Minc**a”. Tuttavia è necessario sottolineare che non ci sono conferme su questa indiscrezione tanto che deve essere presa con le pinze.