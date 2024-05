Amadeus pronto a dire addio ad Affari Tuoi: svelata la data dell’ultima puntata

Non manca molto all’addio di Amadeus alla Rai dopo anni di grandi successi. Lo stesso conduttore ha confermato il suo passaggio su Canale Nove a partire dal prossimo settembre. Per questo motivo, l’uomo lascerà la Rai e la conduzione di Affari Tuoi, programma a cui ha ridato vita rendendolo un vero e proprio fenomeno delle ultime due stagioni televisive. L’uomo appuntamento di questa edizione che coinciderà con l’ultima volta di Amadeus sui teleschermi di Rai 1 è previsto per sabato 1° giugno. Dopodiché, l’uomo cederà il posto al nuovo conduttore mentre lui andrà con buone probabilità a condurre I soliti ignoti sulla rete di Discovery.

Il 1° giugno in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi con Amadeus

Sabato 1° giugno andrà in onda l’ultima puntata di Affari Tuoi. Amadeus saluterà il programma e la rete che ha gli donato il successo di adesso. Il conduttore poi traslocherà su Canale Nove dove sarà al timone di tutta la parte dell’intrattenimento. Nel frattempo, è già stato annunciato chi prenderà il suo posto alla guida di Affari Tuoi. Con molta probabilità Stefano De Martino sostituirà Ama alla guida del game dei teleschermi di Rai 1. Per l’ex di Belen Rodriguez sarà una promozione sulla prima rete del servizio pubblico dopo aver lavorato per tanti anni su Rai 2 dove ha ottenuto un clamoroso successo grazie alla conduzione di Stasera tutto è possibile.