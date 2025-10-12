Stefania Orlando torna a parlare del Grande Fratello: “Ho visto Helena e Javier….”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefania Orlando è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande Fratello grazie al suo carattere battagliero ed opinioni sempre corrette. Proprio la donna ha rilasciato un’intervista radiofonica al programma Non succederà più, condotto da Giada De Miceli. In questo frangente, il volto tv è tornata a parlare della sua partecipazione all’interno del noto reality show di Mediaset. Stefania Orlando ha ammesso di non essere rimasta delusa nessuno degli ex gieffini perchè le delusioni arrivano dalle aspettative e lei non ne ha mai avute su di loro. La donna ha poi aggiunto: “ho avuto degli incontri belli con Amanda Lecciso, Luca Calvani, incontri interessanti con Helena e Javier..perchè sono persone umanamente più simili a me.“

Stefania Orlando ha visto di recente Helena e Javier

Intervistata da Giada De Miceli per il programma Non succederà più, Stefania Orlando ha parlato anche degli amori nati all’interno del Grande fratello. La donna ha dichiarato che molti sono reali facendo riferimento alle coppie formate da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli oppure Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. L’ex gieffina ha poi parlato della relazione tra Helena e Javier che ha avuto modo di veder nascere nella scorsa edizione del reality show. Stefania Orlando ha spiegato di aver visto di recente la coppia e di averli trovati molto innamorati e pieni di progetti. La donna ha avuto modo di riabbracciare Helena e Javier nel corso delle nozze di Luca Calvani, avvenute in Toscana qualche giorno fa.