Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a cena con Helena Prestes e Javier Martinez: ecco perché

Helena Prestes e Javier Martinez sono la coppia più amata della scorsa edizione del Grande Fratello. I due hanno raggiunto Milano nella giornata di ieri 1 ottobre per prendere parte ad un evento. La coppia ha preso parte alla festa per festeggiare i 30 anni del settimanale Chi. In questo frangente, i due ex gieffini hanno rivelato ai giornalisti che presto faranno un grande annuncio, scatenando la curiosità dei loro fans. Un evento, quello di Chi, che ha visto ospiti oltre a volti noti dello spettacolo italiano anche un’altra coppia nata all’interno del Grande Fratello. Si tratta di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che sono diventati da pochi mesi genitori di un bambino di nome Kian. La coppia ha incantato il presenti indossando un look nero.

Helena Prestes e Javier Martinez insieme a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi dopo la festa di Chi

A distanza di qualche ora dall’evento, ecco che Stefano Miele ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui si vede gli ospiti dell’evento di Chi a cena in un noto ristorante di Milano. Nella tavolata si vede Helena Prestes e Javier Martinez mangiare seduti vicini a Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Proprio quest’ultima è stata appena annunciata come inviata della nuova edizione di Pechino Express insieme a Guido Meda. L’influencer ha saputo crearsi una carriera di tutto rispetto in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello avvenuta da ormai diverso tempo. Intanto l’italo-persiana è in onda ogni giorno su Canale Nove con The Cage – Prendi e scappa, il nuovo game show condotto con Amadeus.