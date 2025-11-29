Stato di agitazione dei dipendenti Casa Sollievo, dichiarazione del direttore generale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dichiarazione del direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, Gino Gumirato, sullo stato di agitazione annunciato nei giorni scorsi dai sindacati del Comparto

«È comprensibile la delusione del sindacato per la non immediata ed automatica applicazione degli aumenti economici previsti dal CCNL del Comparto, ma va sottolineato che Casa Sollievo della Sofferenza, pur offrendo un servizio pubblico da fondi del Servizio Sanitario Regionale, non ottiene mai alcun finanziamento aggiuntivo rispetto alle tariffe già previste per il pagamento delle prestazioni.

La posizione degli ospedali in regime di accreditamento, come Casa Sollievo della Sofferenza, è molto diversa da quella degli ospedali pubblici che appunto ricevono i finanziamenti per i rinnovi contrattuali. E se da un lato non vi sono risorse aggiuntive per i soggetti privati, dall’altro le tariffe per le prestazioni erogate, nel migliore dei casi, sono modificate ogni 15 anni, determinando una continua situazione di sofferenza finanziaria.

Va inoltre considerato che non vi saranno decurtazioni degli stipendi nei prossimi mesi, come da alcuni paventato. Naturalmente l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza è e rimane pienamente disponibile al dialogo sindacale nell’alveo del pieno rispetto della legislazione vigente».