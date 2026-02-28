[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stati Uniti ed Israele attaccano l’Iran: “Non avranno mai il nucleare”

Israele e Stati Uniti hanno lanciato un “attacco preventivo” contro l’Iran questa mattina. Colonne di fumo nero sono state avvistate nel cielo di Teheran, mentre sirene d’allarme risuonavano in varie città israeliane e le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Secondo il ministro della Difesa israeliano Katz, ‘si prevede una possibile ritorsione con missili e droni da parte dell’Iran’.

“Ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia dico: deponete le armi e sarete trattati giustamente con l’imunità totale o affronterete una morte certa”. Lo ha detto Donald Trump lanciando anche un messaggio “al grande e orgoglioso popolo iraniano: l’ora delle libertà è vicina. State al riparo, non lasciate le vostre abitazioni, è molto pericoloso là fuori. Ci sono bombe che cadono ovunque”.

La Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei non si trova a Teheran ed è stata trasferita in un luogo sicuro.